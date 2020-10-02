Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:35   2 Октября 2020
Технологии

Возможный трубоукладчик "Северного потока — 2" покинул немецкий порт Мукран

Возможный трубоукладчик "Северного потока — 2" покинул немецкий порт Мукран

Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран, который являлся логистической базой "Северного потока — 2". В нем хранятся трубы для строительства газопровода. Об этом свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Myshiptracking.

К настоящему времени возможный маршрут судна не заявлен. Его обратное прибытие в немецкий порт запланирован на 8 мая следующего года, по данным Myshiptracking.

Спустя несколько часов трубоукладчик "Академик Черский" остается в незначительной удаленности от порта Мукран. Отмечается, что его движение прекратилось.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#Академик Черский #Северный поток — 2 #Мукран

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров