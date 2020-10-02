Несмотря на падение нефти, курс рубля продолжает расти

Мировые цены на черное золото продолжают снижаться. Однако несмотря на это, курс российской валюты продолжает расти и укреплять свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА Новости.

Курс российского рубля 1 октября по состоянию на 21:40 по московскому времени вырос на 16 копеек по отношению к доллару, достигнув отметки в 77,47 рубля. При этом курс евро снизился на 10 копеек и теперь стоит 90,95 рублей.

Сейчас нефть Brent потеряла в цене. Ее стоимость составляет меньше 41 доллара за баррель. В то же время декабрьский фьючерс на эту марку опустился на 3,22% до отметки в 40,94 доллара за баррель.

Экономист Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций" считает, что сейчас российская валюта "выглядит уверенно" и миновала ряд факторов, которые неблагоприятным образом влияли на ее курс.