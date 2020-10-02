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1:53   2 Октября 2020
Экономика

Несмотря на падение нефти, курс рубля продолжает расти

Несмотря на падение нефти, курс рубля продолжает расти

Мировые цены на черное золото продолжают снижаться. Однако несмотря на это, курс российской валюты продолжает расти и укреплять свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА Новости.

Курс российского рубля 1 октября по состоянию на 21:40 по московскому времени вырос на 16 копеек по отношению к доллару, достигнув отметки в 77,47 рубля. При этом курс евро снизился на 10 копеек и теперь стоит 90,95 рублей.

Сейчас нефть Brent потеряла в цене. Ее стоимость составляет меньше 41 доллара за баррель. В то же время декабрьский фьючерс на эту марку опустился на 3,22% до отметки в 40,94 доллара за баррель.

Экономист Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций" считает, что сейчас российская валюта "выглядит уверенно" и миновала ряд факторов, которые неблагоприятным образом влияли на ее курс.

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Автор: Руслан Неглинный
#нефть #евро #доллар #курс #рубль

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