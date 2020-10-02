Ученые США: Трамп распространил треть всей дезинформации о COVID-19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стал главным распространителем "инфодемии", слухов и фейков о новой коронавирусной инфекции. Об этом заявили ученые из Корнеллского университета в одном из своих исследований, передают "Известия".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) первая употребила термин "инфодемия", образовав его из слов "информация" и "эпидемия". Американские ученые проанализировали 38 миллионов статей на английском языке в период с 1 января по 26 мая.

"Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий, что опережает любые другие темы (связанные с пандемией. — При. Ред.). Мы сделали вывод, что президент США был, вероятно, локомотивом "инфодемии", — говорится в исследовании.

Трампа неоднократно обвиняли в сокрытии фактов о пандемии коронавируса в стране. Кандидат в президенты США Джо Байден сообщил, что действующий лидер поддался панике во время распространения вируса.