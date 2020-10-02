Первым иностранцем, испытавшим российскую вакцину «Спутник V», стал испанец

Гражданин Испании Карлос Морага, который работает в Москве журналистом, стал первым и пока единственным иностранцем, принимающим участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Испанское издание El Español приводит рассказ своего соотечественника, который уже почти десять лет живет в Москве, о том, почему он решил стать добровольцев в испытаниях вакцины, и какие процедуры ему для этого пришлось пройти.

По словам Карлоса Мораги, первую инъекцию вакцины ему сделали в минувшее воскресенье, 27 сентября. Спустя четыре дня у него нет ни повышенной температуры, ни каких-то других симптомов. При этом медики проверяют состояние его здоровья ежедневно.

«Больше всего я хочу вернуть свою жизнь. Обычно я каждые два месяца ездил в Испанию, там моя семья, друзья, а сейчас я не могу поехать. Covid-19 изменил мою жизнь к худшему. Я хочу без проблем вернуться в свою страну», — рассказал журналист.

Именно участие в испытаниях российской вакцины, по мнению испанца, на данный момент является единственным безопасным способом вернуться к привычной жизни.

При этом Морага отметил, что стал добровольцем в испытаниях вакцины почти случайно. О такой возможности ему рассказали коллеги по работе, и он без долгих раздумий решил записаться на участие в третьей — самой массовой — фазе испытаний.

«Сначала зарегистрироваться для участия могли только москвичи, но через десять дней администрация открыла возможность записи для иностранцев. Я прошел все проверки и в прошлое воскресенье вакцинировался», — уточнил Карлос.

По словам добровольца, в число медицинских проверок, которые ему пришлось пройти после подачи заявления, вошли ПЦР-тест, показывающий наличие антител, и еще несколько анализов крови для выявления возможных заболеваний и аллергических реакций. Помимо этого, Карлос заполнил анкету с личной информацией. А затем просто ждал результатов проверки и разрешения на участие в испытаниях вакцины.

«Многих отсеивали из-за хронических заболеваний или аллергий, так как самый опасный возможный побочный эффект вакцины — это аллергическая реакция», — объяснил доброволец.

Спустя три дня после проведения проверки, испанца пригласили в больницу, где сделали первую инъекцию, основанную на аденовирусе человека 26-го типа.

Второй этап вакцинирования будет проведен через 21 день и Карлос получит вторую инъекцию, которая основана на аденовирусе человека 5-го типа. Но перед вторым этапом нужно вновь сделать ПЦР-тест, который покажет, началась ли в организме выработка антител.

Медицинское наблюдение после второй инъекции продолжается 180 дней, рассказал Карлос. Сначала, по его словам, проверки будут ежедневными, потом – раз в неделю, а потом – раз в месяц. Органы здравоохранения выдают добровольцам браслеты для контроля за биометрическими данным и мобильное приложение, в котором нужно отмечать все изменения в состоянии здоровья. Также добровольцы могут всегда получить консультацию медиков по телефону.

«В первый день у половины добровольцев наблюдается повышенная температура. У меня температуры не было, хотя я читал, что у других не так», — рассказал испанец.

Теоретически, по его словам, уже перед второй инъекцией ему должны будут сказать, вырабатываются ли в организме антитела, то есть вызвала ли первая инъекция иммунный ответ. У тех добровольцев, которые участвовали в испытаниях до него, именно так и происходило. Однако выработка антител – это только шаг к эффективности вакцины, затем нужно будет выяснить дают ли эти антитела защиту.

«Я думаю, это будет точно известно только к концу испытаний, когда будут готовы все статистические данные о том, сколько добровольцев заболело, а сколько нет», — рассуждает он.

В заключение интервью Карлос Морага рассказал, что у него не было сомнений в том, правильно ли он поступает. Он изучил всю доступную информацию о российской вакцине и был уверен в ее эффективности и безопасности. В любом случае, уверен испанец, вакцинация принесет ему пользы больше, чем вреда.

Напомним, вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» разработал Институт Гамалеи, работавший в сотрудничестве с Российским Фондом Прямых Инвестиций. 11 августа вакцина была зарегистрирована официально.

Всего Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала на данный момент 167 вакцин от коронавируса, ни одна из которых пока не прошла всех трех фаз испытаний.

В сентябре уважаемый во всем мире медицинский журнал The Lancet подтвердил, что экспериментальная российская вакцина «Спутник V» вызывает иммунный ответ и является безопасной. Однако там же отмечалось, что в испытаниях участвовали только взрослые люди моложе 60 лет, то есть пока не доказана эффективность вакцины для защиты от covid-19.

По словам Карлоса Мораги, в нынешней третьей фазе испытаний участие принимают 40 тысяч человек, при чем со вторника инъекции начали делать добровольцам старшего возраста.