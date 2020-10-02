Организаторы озвучат правила новых дебатов Трампа и Байдена через два дня

Предвыборные дебаты кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена пройдут в новом формате из-за неудачного первого раунда. Комиссия по президентским теледебатам рассматривает все возможные варианты, передает телекомпания CNN.

Принятый формат объявят через один-два дня. Комиссия обсуждает предложение демократа Джо Байдена об отключении микрофона одного спикера, пока говорит другой.

"Чем быстрее это будет сделано, тем лучше будет для всех заинтересованных сторон", — отметил источник.

Первый раунд теледебатов Трампа и Байдена состоялся вечером 29 сентября. Второй пройдет 15 октября, а третий — 22 октября.