Средства ПВО ВС Армении сбили беспилотник рядом с Ереваном

Вооруженные силы (ВС) Армении задействовали средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы отразить угрозы возле Еревана. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны страны Арцрун Ованнисян, передает ТАСС.

Арцрун Ованнисян опубликовал в Facebook сообщение, в котором он призвал граждан страны не беспокоиться по поводу шума, возникающего при использовании ПВО.

"В небе работает ПВО Армении", — сообщил он.

О том, что беспилотник был сбит рядом с Ереваном, рассказала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян. При его ликвидации армянские ВС использовали системы С-300.

Конфликт в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) между Азербайджаном и Арменией был возобновлен 27 сентября. Известно, что при боевых столкновениях пострадало мирное население.