Юрист Ремесло назвал ироничной историю с коррупцией кандидата от УГ

Сотрудники ФБК (признан иноагентом в РФ) сообщили об очередной "победе" над коррупцией, но не стали упоминать о системе "Умного голосования", при помощи которой они пропускали к власти воров. Об этом рассказал юрист Илья Ремесло, пишет ФАН.

Эта ситуация, по мнению юриста, является комичной, потому что показывает, как "расследователи" вышли на самих себя. Команда ФБК уличила петербургского муниципального депутата Янину Евстафьеву в "ежемесячном начислении себе премии по всевозможным поводам".

Янина Евстафьева выдвигалась на выборы в прошлом году при поддержке системы Алексея Навального, который является главой ФБК, "Умное голосование". Илья Ремесло заявил, что таким образом "антикоррупционеры" вышли на самих себя. Однако теперь они пытаются это скрыть.

"Здесь довольно комичная история, потому что теперь они начнут говорить, что, вот, просто так получилось, и на самом деле бывают огрехи, как они любят говорить, ошибки", — сообщил юрист.

Представители ФБК постоянно скрывают те факты, которые могут принести им какие-либо неудобства, отметил Ремесло.