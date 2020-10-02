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3:02   2 Октября 2020
Весь мир

Пушков назвал лицемерной политику США по навязыванию «новых ценностей»

Пушков назвал лицемерной политику США по навязыванию «новых ценностей»

Соединенные Штаты Америки превращают навязывание другим странам так называемых «новых ценностей» в одно из главных направлений своей внешней политики. Однако эта политика насколько опасна, настолько же и лицемерна.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Процесс пошел: посол США в Польше Джорджетт Мосбахер пригрозила Варшаве последствиями за неправильное, по мнению США, отношение к секс-меньшинствам», — написал сенатор.

Напомним, ранее СМИ приводили слова Джорджетт Мосбахер о том, что отсутствие в Польше более широких привилегий для представителей ЛГБТ-сообщества окажет влияние на военные и дипломатические решения Вашингтона в отношении Варшавы.

«Когда дело доходит до LBGT, вы находитесь на неправильной стороне истории», — подчеркнула посол.

Пушков назвал лицемерной политику США по навязыванию «новых ценностей»

Таким образом она прокомментировала опубликованное ранее совместное письмо нескольких десятков послов, в котором описывались масштабы ущемления прав секс-меньшинств в Польше. По словам Мосбахер, она лично уважает католическую религию, но каждая страна должна достигнуть прогресса в области обеспечения прав ЛГБТ-сообщества.

Комментируя эти угрозы со стороны американского посла в адрес польских властей, Пушков напомнил, что ранее он уже освещал эту тему.

«Мне уже приходилось отмечать, что навязывание другим странам т.н. "новых ценностей" станет — и уже становится — одним из главных направлений внешней политики США, — пишет сенатор. — Это полностью вписывается в американскую доктрину переформатирования мира под своим началом».

Соединенные Штаты, по его словам, уже начинают давить в этом вопросе на самых своих верных союзников, таких как Польша. А затем очередь дойдет и до тех, кого американцы считают своими противниками, например, до России.

Пушков назвал лицемерной политику США по навязыванию «новых ценностей»

При этом Пушков отмечает, что продвигаемая Штатами политика не только опасна, так как она добавляет в отношения лишний элемент конфронтации, но и лицемерна.

«Вашингтон не осмелится навязывать свои "новые ценности" Саудовской Аравии или Катару, ибо сразу получит от ворот поворот, как уже не раз получал по вопросам "прав человека"», — подчеркнул он.

Против России, напоминает Пушков в заключение, эту тему уже использовали, когда пытались дискредитировать проходившую в Сочи Олипиаду-2014. А вскоре тема защиты секс-меньшинств станет главным оружием в наборе политических и информационных атак США, особенно, если на предстоящих выборах победит кандидат от Демократической партии.

Пушков назвал лицемерной политику США по навязыванию «новых ценностей»

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Автор: Александр Люблинский
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