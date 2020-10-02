Пушков назвал лицемерной политику США по навязыванию «новых ценностей»

Соединенные Штаты Америки превращают навязывание другим странам так называемых «новых ценностей» в одно из главных направлений своей внешней политики. Однако эта политика насколько опасна, настолько же и лицемерна.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Процесс пошел: посол США в Польше Джорджетт Мосбахер пригрозила Варшаве последствиями за неправильное, по мнению США, отношение к секс-меньшинствам», — написал сенатор.

Напомним, ранее СМИ приводили слова Джорджетт Мосбахер о том, что отсутствие в Польше более широких привилегий для представителей ЛГБТ-сообщества окажет влияние на военные и дипломатические решения Вашингтона в отношении Варшавы.

«Когда дело доходит до LBGT, вы находитесь на неправильной стороне истории», — подчеркнула посол.

Таким образом она прокомментировала опубликованное ранее совместное письмо нескольких десятков послов, в котором описывались масштабы ущемления прав секс-меньшинств в Польше. По словам Мосбахер, она лично уважает католическую религию, но каждая страна должна достигнуть прогресса в области обеспечения прав ЛГБТ-сообщества.

Комментируя эти угрозы со стороны американского посла в адрес польских властей, Пушков напомнил, что ранее он уже освещал эту тему.

«Мне уже приходилось отмечать, что навязывание другим странам т.н. "новых ценностей" станет — и уже становится — одним из главных направлений внешней политики США, — пишет сенатор. — Это полностью вписывается в американскую доктрину переформатирования мира под своим началом».

Соединенные Штаты, по его словам, уже начинают давить в этом вопросе на самых своих верных союзников, таких как Польша. А затем очередь дойдет и до тех, кого американцы считают своими противниками, например, до России.

При этом Пушков отмечает, что продвигаемая Штатами политика не только опасна, так как она добавляет в отношения лишний элемент конфронтации, но и лицемерна.

«Вашингтон не осмелится навязывать свои "новые ценности" Саудовской Аравии или Катару, ибо сразу получит от ворот поворот, как уже не раз получал по вопросам "прав человека"», — подчеркнул он.

Против России, напоминает Пушков в заключение, эту тему уже использовали, когда пытались дискредитировать проходившую в Сочи Олипиаду-2014. А вскоре тема защиты секс-меньшинств станет главным оружием в наборе политических и информационных атак США, особенно, если на предстоящих выборах победит кандидат от Демократической партии.