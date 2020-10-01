Путин выразил соболезнования сыновьям умершего Александра Голублева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования двум сыновьям руководителя Канцелярии президента РФ Александра Голублева Артему и Олегу Голублевым в связи со смертью отца. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Александр Голублев занимал пост руководителя Канцелярии президента России с 19 апреля 2014 года. Путин сообщил, что он был опытным руководителем, а также порядочным и честным человеком.

"Примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной вашего отца — Александра Михайловича Голублева", — заявил президент РФ.

Светлая память о сотруднике администрации президента РФ навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей и коллег, отметил российский лидер.