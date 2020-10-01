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23:45   1 Октября 2020
Происшествия

Путин выразил соболезнования сыновьям умершего Александра Голублева

Путин выразил соболезнования сыновьям умершего Александра Голублева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования двум сыновьям руководителя Канцелярии президента РФ Александра Голублева Артему и Олегу Голублевым в связи со смертью отца. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Александр Голублев занимал пост руководителя Канцелярии президента России с 19 апреля 2014 года. Путин сообщил, что он был опытным руководителем, а также порядочным и честным человеком.

"Примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной вашего отца — Александра Михайловича Голублева", — заявил президент РФ.

Светлая память о сотруднике администрации президента РФ навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей и коллег, отметил российский лидер.

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Автор: Ирина Большунова
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