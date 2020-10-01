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23:22   1 Октября 2020
Общество

Глава партии Зеленского сообщил о заражении COVID-19

Глава партии Зеленского сообщил о заражении COVID-19

Лидер украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко написал в соцсети Facebook, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Корниенко сообщил, что из-за появившихся слухов лично делится информацией, что коронавирус не обошел и его стороной. Он отметил, что его опыт может быть полезен для других. По его словам, у него не было никаких симптомов, кроме высокой температуры.

Глава парламента Украины Дмитрий Разумков ранее заявил об отмене заседаний Рады из-за увеличения числа заболевших коронавирусом депутатов. Всего на Украине, по последним данным, выявлено более 213 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #рада #пандемия

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