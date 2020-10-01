Бутина: у Вашингтона есть причины пока осторожничать с Тихановской

Помощь Соединенных Штатов Америки экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской на данном этапе ограничивается тем, что ей предоставили западных технологов, спичрайтеров и имиджмейкеров. Но дальше этого двигаться там, видимо, пока не готовы.

Об этом в своем Telegram-канале пишет общественный деятель и публицист Мария Бутина. По ее словам, Вашингтон пока проявляет осторожность в вопросе встречи со Светланой Тихановской, и на это есть несколько причин.

«Во-первых, она — не их кандидат в чистом виде. Штаты все-таки предпочитают более приближенных к своей кормушке персонажей. Тихановская может таковым стать, но на это нужно время», — отмечает Бутина.

Во-вторых, продолжает она, Соединенные Штаты уже достаточно сильно потратились на то, чтобы развить антироссийские чувства в белорусском президенте Александре Лукашенко. Чего стоил визит главы Госдепартамента США Майка Помпео в Минск, который состоялся в феврале 2020 года. Тогда Помпео обещал, что, если Белоруссия порвет с Россией, Америка поможет ей с энергоресурсами.

В третьих, отмечает Бутина, Штаты всегда смотрят на чьей стороне удача, потому что лузеры им не нужны.

«Тихановская со своим затянувшимся процессом захвата власти через бегство в Литву и уже начавшееся формирование некоего тайного правительства на фоне затихающего протеста находится явно не на пути победоносного шествия на должность нового президента. Скорее, все как раз наоборот», — пишет политическая активистка.

И в-четвертых, по мнению Марии Бутиной, сейчас для антироссийской повестки вполне хватает истории с блогером Алексеем Навальным, поэтому польза от встречи с Тихановской выглядит спорной. Вашингтон больше привык объявлять санкции, а вписываться в ситуацию с Белоруссией в непростое время, когда в США полным ходом идет президентская избирательная кампания, там считают нерациональным использованием ресурсов. Тем более, что действующий президент США Дональд Трамп, наверное, вообще не знает, где находится такая страна, как Белоруссия, уверена активистка.

«Тихановской, очевидно, дали западных технологов, имиджмейкеров и спичрайтеров — просто посмотрите, как изменился ее внешний вид и риторика за последний месяц, но дальше двигаться пока и, скорее всего, вообще не готовы», — заключает Мария Бутина.

Напомним, Светлана Тихановская практически сразу же после своего проигрыша на президентских выборах в Белоруссии, которые прошли 9 августа, покинула страну и переехала в Литву. Оттуда Тихановская обратилась к своим сторонникам с видеообращениями, в которых призывала их к продолжению протестов и забастовок. Также Тихановская заявила, что не согласна с озвученными ЦИК результатами выборов и выразила готовность «возглавить нацию».

В сентябре Сейм Литвы принял решение не признавать легитимными прошедшие в Белоруссии выборы, а также не признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом. Также о своем непризнании Лукашенко законным президентом Белоруссии заявили Латвия, Эстония, Польша, Франция и Германия.

На днях, французский президент Эммануэль Макрон во время своего визита в Вильнюс провел встречу со Светланой Тихановской. Также встречу с ней на будущей неделе анонсировала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.