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21:47   1 Октября 2020
Общество

Собянин рассказал, когда московские школьники смогут вернуться с каникул

Собянин рассказал, когда московские школьники смогут вернуться с каникул

Возврат учащихся московских школ будет зависеть от эпидемической ситуации в столице РФ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Отвечая на вопрос о возвращении школьников к учебе, градоначальник отметил, что волна COVID-19 в Москве нарастает.

Собянин объявил о продлении школьных каникул на две недели. Свое решение он объяснил тем, что данная мера поможет противодействию распространения коронавируса и минимизирует риск инфицирования. Таким образом, учащиеся отправятся на 14-дневный отдых с 5 октября по 19 октября.

По состоянию на 1 октября в Москве выявлено 295 тыс. случаев заражений COVID-19, 249 тыс. пациентов выздоровели, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#собянин #школьники #каникулы

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