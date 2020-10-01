Небензя: ФРГ должна сотрудничать с Россией по расследованию дела Навального

Германии нужно помогать Москве в рамках расследования инцидента основателя ФБК (признан в России иноагентом) Алексея Навального. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Немецким властям, по словам дипломата, необходимо не составлять письма в Совбез ООН, а отвечать на официальные запросы РФ по делу блогера Навального. На пресс-конференции он подчеркнул, что Берлин должен приложить все усилия для сотрудничества с Москвой в этом вопросе.

Лечение Навального в немецкой клинике "Шарите" завершилось 23 сентября. На данный момент блогер не намерен покидать Германию, объясняя свое решение тем, что ему еще требуется медицинская помощь. После этих высказываний Навальный исчез из медиапространства, что вызывает вопросы о его текущем местоположении.