Глава Армении сообщил об опасности превращения Кавказа во вторую Сирию

Международное сообщество должно предпринять меры для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, в противном случае Кавказ может превратиться в Сирию, передает "Интерфакс" слова президента Армении Армена Саркисяна.

Кавказ может превратиться в огромную проблему для всего мирового сообщества, став второй Сирией, отметил армянский лидер. По его словам, международным сообществом должны быть предприняты соответствующие меры, чтобы этого не произошло. Саркисян также добавил, что Армения не приемлет очередную попытку турецкой стороны провести геноцид армянского населения Нагорно-Карабахской Республики руками азербайджанцев.

Масштабные боевые действия возобновились на территории Нагорного Карабаха 27 сентября в результате наступательной операции войск Азербайджана в регионе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.