России выгодна победа Дональда Трампа на выборах президента США, считает публицист и политконсультант Анатолий Вассерман. В интервью изданию Украина.ру он заявил, что осуществляемая американским президентом экономическая стратегия полезна для всего мира.

Прошедшие на днях дебаты между Трампом и его соперником-демократом Джо Байденом ощутимо повлияли на общественное мнение и на шансы обоих кандидатов, считает Вассерман. Он признался, что симпатизирует действующему президенту США, но давать конкретные прогнозы не решился.

«Тамошнее общественное мнение довольно разнообразно. Люди обращают внимание на разные подробности этих дебатов. <...> Лично я болею за Трампа, поскольку считаю выбранную им экономическую стратегию полезной для всего мира, в том числе для Российской Федерации. Для самих Соединенных Государств Америки эта стратегия тоже полезна. На мой взгляд, он выбрал удачное направление движения».

Спустя несколько часов после дебатов стало известно, что на Украине закрыли уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность украинского генпрокурора Виктора Шокина. По мнению Вассермана, это может означать, что киевская элита сделала ставку на демократа.

«В 2016 году власти Украины сделали ставку на Родэмт [Хиллари Клинтон]. Она проиграла. И я надеюсь, что и в этот раз выбранная Украиной позицией окажется ошибочной. Они не хотят верить в Трампа. Именно потому, что программа, предложенная самим Трампом, не предусматривает жесткой конфронтацией с Россией», — сказал эксперт.

По мнению Вассермана, американский лидер делал антироссийские шаги под серьезным давлением других политиков. Сам он к этому вовсе не стремится, убежден публицист.

«В победе Трампа я, конечно же, сомневаюсь. Я на нее надеюсь, но надеяться и рассчитывать — это разные вещи. Но я думаю, что после его победы РФ сразу договорится с ним по очень многим вопросам. Как я уже сказал, трамповские действия против РФ — не его инициатива, а инициатива антитрамповских сил, которые он вынужден поддерживать по пропагандистским соображениям», — заключил собеседник издания.

Ранее Анатолий Вассерман объяснил ультиматум президента Украины Владимира Зленского Польше интересами украинских националистов. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он заметил, что боевики, чье захоронение требует восстановить Зеленский, в годы Второй мировой войны убивали не только поляков. Члены УПА (запрещена в РФ) уничтожали и евреев, и проживающих на территории Украины русских, поскольку истинными украинцами в их понимании были те, кто отказался от всего русского.