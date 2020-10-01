Средний размер ипотеки россиян в августе оказался выше, чем до пандемии

Размер выданных ипотечных кредитов в августе превысил показатели, фиксировавшиеся до вспышки коронавируса. Эти данные следуют из исследования Национального бюро кредитных историй, которое приводит РИА Новости.

Средний размер взятых россиянами ипотечных кредитов составил 2,66 миллиона рублей по данным на август 2020 года. Это на 1,9% выше, чем в марте текущего года. А если сравнивать данные с августом 2019 года, то рост составил уже 11,8%.

Показатели апреля свидетельствовали об отрицательной динамике — размер кредитов в России составлял 2,39 миллиона рублей, что было на 8,5% ниже, чем раньше. В августе этот процент не только отыграл свое падение, но и превысил докризисные показатели.

Самые дорогие ипотеки зафиксированы в Москве, где средняя величина займа составила 5,66 миллиона рублей. Следом идет Московская область с 4,04 миллиона рублей. Санкт-Петербург оказался третьим, где средний показатель равен 3,45 миллиона рублей.