Урбанисты помогут украсить Владивосток после скандала с траурной тематикой

Власти Владивостока приняли решение украсить город после скандала с установкой гранитных лавочек, передает телеканал "360".

Некоторые дизайнерские решения не устроили жителей столицы Дальнего Востока. Поэтому сейчас ведется активная работа для того, чтобы преобразить город, но теперь уже в позитивном, жизнерадостном русле. Для этого к работе привлекут профессиональных урбанистов и дизайнеров, заявили в городской администрации.

Также во Владивостоке создадут общественный совет по благоустройству. В него войдут как профессионалы своего дела, так и активные горожане. В то же время вопрос нашумевших гранитных лавочек и урн до сих пор не решен. Адаптировать их под нужды города предложил глава Владивостока Олег Гуменюк.