Запрет на импорт топлива отменяют в России с октября

Ввоз зарубежных нефтепродуктов в Россию временно приостановили с начала июня. Под запретом оказались бензин, дизтопливо, судовое топливо, газойли. Импорт иностранной продукции в страну возобновляется с 1 октября, пишет РИА Новости.

Решение о наложении запрета было принято на фоне падения спроса на энергоресурсы, возникшего из-за ограничительных мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Также данное решение должно было поддержать отечественных переработчиков, так как из-за падения спроса российский топливный рынок стал премиальным, что создало угрозу в виде потока импорта.

Министр энергетики России Александр Новак в апреле сообщил, что запрет на ввоз в Россию дешевого на тот момент продукта носит характер антикризисной меры. Также он отметил, что многие страны прибегают к данному нововведению в силу необходимости.