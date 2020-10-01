Первый рейс вылетел из аэропорта Дамаска после возобновления его работы

Аэропорт Дамаска в Сирии возобновил работу после перерыва, связанного с пандемией COVID-19, отправив первый самолет в Каир, передает Федеральное агентство новостей.

Воздушная гавань сирийской столицы долгое время не функционировала из-за введения в стране специализированных мер, направленных на борьбу с коронавирусом нового типа, передает ФАН. После восстановления международного сообщения первый рейс отправился в Египет. Известно, что в процессе возвращения аэропорта в строй был разработан комплекс противоэпидемических мер.

Персонал прошел переподготовку перед началом работы в аэропорту, сообщил директор воздушной гавани Нидал Мухаммад. Также в целях противодействия COVID-19 сотрудники будут проверять пассажиров и дезинфицировать багаж.