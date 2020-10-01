Минобороны США подтвердило переброску сирийских боевиков в Азербайджан

Боевики из Сирии переправляются Турцией для Азербайджана. Это произошло после обострения в зоне карабахского конфликта, сообщил источник из Пентагона телеканалу Sky News Arabia.

Переброшены сотни наемников, передает агентство в социальной сети Twitter. Между Азербайджаном и Турцией были совершены десятки рейсов при помощи самолетов. Об этом ранее также сообщал посол Армении в России Вардан Тоганян. Он сообщил о тысячах вооруженных боевиков из Сирии, которые сражаются вместе с азербайджанской армией.

Конфликт между Арменией, Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Азербайджаном обострился 27 сентября. Азербайджанское МО сообщило об обстрелах со стороны Армении, и развернуло широкомасштабное наступление по всей линии соприкосновения. При этом Турция выразила полную поддержку Баку.