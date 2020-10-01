Власти Турции скрывают преступления против россиян на местных курортах

Сразу несколько россиян стали жертвами несчастных случаев на турецких курортах в этом году. Сами же хозяева местных отелей пытаются "замять" дела и не считают себя ответственными за гибель туристов, пишет ФАН.

Многие россияне зачастую отправляются на турецкие курорты по выгодным путевкам. Однако не всегда такие путешествия заканчиваются благополучно — иногда поездки оборачиваются трагическими последствиями. Больше всего несчастных случаев в этом году наблюдалось в отелях системы All inclusive. Владельцы таких гостиниц, как правило, скрывают преступления против россиян и пытаются избежать ответственности за гибель туристов, сообщает ФАН.

Так, власти Турции пытаются "замять" дело о смерти 12-летней россиянки в отеле. Семья из России приехала в гостиницу SunHill в Анталье, где рядом находится аквапарк. Девочка купалась, как вдруг ее руку засосало в трубу бассейна. Без воздуха школьница пробыла около 10 минут. Врачам не удалось спасти жизнь маленькой пациентки.

Правительство страны проигнорировало запрос российский властей содействовать расследованию этой трагической истории. Также турецкие власти отрицают ответственность начальства отеля. Вопреки всем запросам Москвы виновные в смерти ребенка по сей день гуляют на свободе.