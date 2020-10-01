Бабицкий объяснил, зачем Зеленский выдвинул ультиматум Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе Польши Анджею Дуде во время телефонного разговора. Он потребовал восстановить оскверненное захоронение воинов УПА (запрещенная в РФ организация).

Зеленский назвал это «вопросом исторической памяти», а также заявил о необходимости внести в реестр воинских захоронений и восстановить «легальную украинскую могилу на горе Монастырь возле села Верхрата». Только в этом случае может состояться личная встреча глав двух государств, подчеркнул он.

Журналист Андрей Бабицкий в колонке для сайта Украина.ру назвал демарш Зеленского «поражающим совершенно феерической наглостью, и полным отсутствием практических резонов». Бабицкий предполагает, что за ультиматумом кроется новый этап трансформации политической личности президента.

Рейтинг Зеленского продолжает снижаться, а русскоязычная Украина больше не намерена голосовать за кандидатов от партии «Слуга народа». К моменту проведения выборов у Зеленского фактически не останется никаких шансов на переизбрание, подчеркивает журналист. Бабицкий видит в этом закономерность для лидеров Украины — подобное происходило и с Петром Порошенко, и с Леонидом Кучмой.

«Русскоязычная Украина обеспечивает победу тому кандидату, который, как она рассчитывает, будет защищать ее права. Потом выясняется, что новый властитель если не хуже старого, то, по меньшей мере, продолжает его линию. Электорат теряет к нему всякое доверие и к следующим выборам приходится брать в расчет голоса националистов. <...> Только из этого совершенно точно ничего не выйдет», — уверен автор.

Продолжая рассуждать об ультиматуме, журналист заметил, что еще в 2017 году тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил: «Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо». С тех пор позиция Варашавы не изменилась. В Польше было осквернено немало могил радикалов, и власти не пытались этому помешать, напомнил журналист.

«Требование Зеленского ни при каких обстоятельствах выполнено не будет, а сам по себе ультиматум в обязательном порядке приведет к охлаждению отношений между странами. Хотя Польша для Украины — очень ценный партнер и союзник на антироссийском фронте»

Команда Зеленского совершает все больше нелогичных шагов, которые наносят ей репутационный ущерб, пишет Бабицкий. Журналист объясняет это нарастающим напряжением и-за падающих рейтингов и ослаблением позиций как президентской партии, так и самого президента.

«Лихорадочные и непродуманные решения, а говоря совсем просто — бредовые выходки становятся следствием не только неопытности и утраты связи с реальностью. Действующая украинская власть чувствует каждый день, как из-под ее ног уплывает почва», — заключил он.

Ранее экс-президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что слепое соблюдение директив Европейского союза обернется ухудшением ситуации в стране. По его словам, Киев не должен копировать законы богатых стран, поскольку это приведет к ухудшению ситуации на Украине. Политолог Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» согласился с мнением Саакашвили о недопустимости бездумного копирования законов развитых стран ЕС