Отец Бориса Джонсона извинился за отсутствие маски в период пандемии

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон принес извинения за то, что пришел в магазин без медицинской маски во время пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

После появления фотографии в газетах он извинился за отсутствие маски, сообщает РИА Новости. Также Стэнли Джонсон призвал сограждан не нарушать правила, которые касаются ношения защитных средств и соблюдения социального дистанцирования.

Отец премьер-министра добавил, что это был его первый день в Великобритании после трех недель отсутствия, однако это не считается оправданием. Также правила социального дистанцирования нарушил глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Британцы бросились скупать туалетную бумагу из-за заявления Джонсона, сообщает телеканал "360".