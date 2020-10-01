Арестованный мундеп Шокин был кандидатом от "УГ" в Петербурге

Петербургского мундепа Игоря Шокина задержали из-за убийства собственной супруги. Выяснилось, что подозреваемый выступал в качестве кандидата от "Умного голосования", пишет Nation News.

Накануне полиция скрутила муниципального депутата поселка Комарово в Петербурге Игоря Шокина. Он обвиняется в расправе над собственной женой. Во время задержания мужчина был полуобнаженный и предварительно завернулся в российский флаг. Как стало известно, петербургский мундеп пытался вырваться из рук правоохранителей, что говорит о его нестабильном психическом состоянии.

Теперь же в этой истории появился новый любопытный поворот — Шокин принимал участие в прошлогодних выборах при поддержке "Умного голосования" Алексея Навального. Таким образом, можно сделать вывод, что дело обвиняемого в убийстве жены мундепа Игоря Шокина снова подтверждает, что соратники российского блогера готовы оказывать поддержку любым кандидатам, несмотря на их взгляды, наклонности и состояние здоровья, сообщает Nation News.