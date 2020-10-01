Война в Нагорном Карабахе. Как реагируют жители столицы Армении

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли автодорогу на территории Армении, которая расположена поблизости от автотрассы Варденис—Мартакерт, ведущей в Карабах. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.

Во время пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», в студии связались со специальным корреспондентом ФАН в Ереване Игорем Петрашевичем. Журналист рассказал, какая обстановка наблюдается в столице Армении — Ереване.

«Здесь все тихо и спокойно. От слова вообще. Войной даже не пахнет. На улицах ни полицейских, ни военных. Нет очередей у военкоматов», — делится Петрашевич.

По словам корреспондента, все боевые действия происходят в Нагорном Карабахе. Как отмечают местные жители, там сейчас собирается большое количество добровольцев на фронт.

«Если бы не пара точек в центре города, где волонтеры собирают помощь для армянских военных и жителей Карабаха, то войной даже не пахло бы», — утверждает журналист.

В столице Армении ереванские добровольцы собирают гуманитарную помощь, в основном это продукты питания и одежда. Пункты сбора необходимого распространились по всему городу. В дальнейшем вещами распорядятся местные власти. Как отмечает организатор акции Лиоия Захарченко, также оставляют «молитвы, крестики и записки солдатам».

Петрашевичу удалось поговорить с волонтерами в центре города. Как он отметил, ереванцы пока не понимают, что происходит, но не сомневаются в победе армянской стороны.

«Полное осознание до них еще не дошло. Это не первое обострение конфликта. Люди в некотором смысле уже привыкли к таким вспышкам. Люди верят в победу. Это видно из тех надписей, которые здесь написаны на плакатах», — сказал гость эфира.

Впрочем, реакцию местных жителей понять можно, полагает журналист. Так, Ереван, будучи неприфронтовой территорией, находится достаточно далеко от Нагорного Карабаха.

На вопрос о том, какой позиции в Армении ждут от со стороны России, Петрашевич замечает, что разговоров о том, чтобы обратиться к ней за помощью, нет.

«В целом, правительство Армении придерживается позиции, что у государства хватает сил, чтобы самостоятельно справиться с агрессией Азербайджана. Обращения за военной помощью к ОДКБ не стоит. Вариант не исключен, но пока излишен».

Об этом также заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что российская военная база в республике — неотъемлемая часть системы безопасности страны, однако пока необходимости в использовании ее потенциала нет.

«Имеем ли мы такую ситуацию? Очевидно, нет. Но может быть ситуация, когда потенциал базы может быть использован», — отметил Пашинян.

Ранее в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» о том, что происходит в столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, рассказал кандидат исторических наук, сотрудник Российско-армянского университета Антон Евстратов.

Сегодня президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, будучи главами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Они подчеркнули, что осуждают эскалацию насилия и призывают «к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон». Кроме того, лидеры государств выразили соболезнования семьям убитых и раненых в результате боевых действий.

Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло 27 сентября. Власти обеих стран обвинили друг друга в начале боевых действий. Баку уличил Ереван в провокационных обстрелах и развернул наступление в направлении Республики Нагорный Карабах и Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что именно азербайджанская армия начала наступление в сторону НКР.