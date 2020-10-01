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19:54   1 Октября 2020
Политика

Путин назвал Российско-финляндский культурный форум доброй традицией

Путин назвал Российско-финляндский культурный форум доброй традицией

Президент РФ направил телеграмму участникам XXI Российско-финляндского культурного форума, в котором назвал мероприятие доброй традицией. Об этом говорится в сообщении на официальном портале Кремля.

Глава российского государства выразил уверенность, что форум будет способствовать развитию отношений России и Финляндии. Он отметил, что культурные связи обеих стран продолжают укрепляться даже во время эпидемии коронавируса.

Путин назвал площадку форума уникальной территорией общения. По его мнению, это событие позволяет представителям России и Финляндии поддерживать прямой диалог и обмениваться опытом.

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Автор: Яна Либерман
#путин #кремль #телеграмма

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