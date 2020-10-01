Комиссар Яррик раскрыл, как Турция оправдывает свое вмешательство в Карабах

Турки обосновывают свое присутствие в Азербайджане международными соглашениями, пишет автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в материале для Федерального агентства новостей.

Боевые действия в Нагорном Карабахе ведутся при участии турецких военных и наемников, воюющих на стороне Азербайджана против Армении и Нагорно-Карабахской Республики, ранее отметил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Участие Турции в судьбе формирования войск Азербайджана уходит в 1990-е годы, напомнил Яррик в материале для ФАН. По его словам, азербайджанская сторона вошла в состав программы НАТО "Партнерство во имя мира" в 2006 году благодаря туркам. Кроме того, во время событий 2016 года, когда, по мнению многих экспертов, ситуация в приграничном районе накалилась из-за начавшегося диалога между Анкарой и Баку, а также подписания азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым указа о предоставлении зданий и терминала на территории страны турецким войскам.

Ситуация в Ливии показала, как Турция может использовать подобные договоренности в качестве обоснования участия турецких солдат и подконтрольных им наемников в боестолкновениях в других странах, пишет Яррик. Договоренность о безвизовом режиме между странами, а также протокол 2016 года позволили Баку размещать на своей территории военных из Турции, не раскрывая их число и место дислокации.