Компании Москвы отправят часть сотрудников на удаленку под угрозой санкций

Предприятия, которые нарушат требование о переводе части сотрудников на удаленный режим работы, будут наказываться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Весной компании отпускали на удаленку до 70% персонала без ущерба для производства, а сейчас речь идет только о 30%. По городу передвигается много людей, большой трафик в метро, пробки на дорогах — очевидно, что рекомендации не работают. Власти будут запрашивать у работодателей четкую информацию о принимаемых мерах, напоминать о том, что у них трудятся граждане старше 65 лет, с хроническими заболеваниями. Если совсем не услышат, придется вводить санкции, подчеркнул Собянин.

В столице фиксируется рост количества выявленных случаев нового коронавируса, также ожидается сезонный всплеск простудных заболеваний. По решению властей в 5 по 28 октября работодатели должны перевести на работу из дома 30% сотрудников.