Депутат ГД прокомментировала заявление США, РФ и Франции по Карабаху

Лидеры России, США и Франции 1 октября выступили с совместным заявлением по карабахскому конфликту. Страны призвали участников противостояния к переговорам. Событие для "360" прокомментировала депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Политик заявила, что большинство государств будут стремиться к тому, чтобы Армения и Азербайджан достигли мирных соглашений. Свою позицию она объяснила неприемлемостью происходящего, так как остальные страны не займут чью-либо сторону в этому конфликте, сообщает телеканал "360".

Журова назвала ситуацию в Карабахе затянувшейся. Причина в сложности этого конфликта, который уходит в далекое прошлое. Особенно трудно установить точки для примирения, когда содеянное привело к гибели людей.

По мнению политика, стороны карабахского конфликта рассчитывают на поддержку остальных стран, вот только решить имеющиеся разногласия Баку и Ереван должны самостоятельно.