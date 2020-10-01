Политолог Бредихин указал причины нападения на Саакашвили в Киеве

Покушение на Михаила Саакашвили в Киеве может иметь как украинский, так и грузинский след. Такое мнение высказал политолог, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Эксперт заметил, что у политика достаточно недоброжелателей в обоих государствах.

«Учитывая его характер, поведение и стиль его политики. <...> Он очень многим в Грузии перешел дорогу, в том числе и людям из криминального мира, да и не только из него. Тоже самое было на фоне его политики в Одесской области», — сказал «Политике Сегодня» Бредихин.

Ранее издание Strana.ua сообщило, что неизвестный мужчина в Киеве зашел в ресторан, где ужинал бывший президент Грузии, и начал угрожать ему заточкой. Охрана политика не подпустила к нему злоумышленника, но и задержать его тоже не удалось. Бредихин напомнил, что фигуру Саакашвили на Украине не принимает целый ряд политических сил.

«У Саакашвили немало врагов на Украине. <...>Тот же самый [глава МВД — прим. ред.] Арсен Аваков, с которым у Саакашвили постоянно конфликты и разногласия. Возможно, у него есть какие-то конфликты с украинским националистами», — предположил Бредихин.

Впрочем, как полагает эксперт, злоумышленника не найдут. Сам Саакашвили может использовать эту историю в качестве пиара.

«Возможно, кого-то пытаются поставить, повесив на него это нападение. Это известная тактика политиков Украины. Особо хайповых очков Саакашвили эта ситуация не принесет. Позитивного в этом ничего нет. А то, что у него много врагов, это и так понятно и не новость», — резюмировал Бредихин.

Инцидент с нападением на Саакашвили произошел накануне вечером в ресторане Fabius. Мужчина с заточкой в руках направился к столику, где сидел политик, однако ему перегородили дорогу несколько мужчин. Они отвели его в сторону, поговорили, но после этого неизвестный вновь подошел к экс-главе Грузии. Напоследок мужчина что-то сказал Саакашвили. О чем именно они говорили, неизвестно.

После этого нападавший показал Саакашвили некий жест и направился к выходу. Прибывшая на место полиция ни в самом ресторане, ни в его окрестностях мужчину не нашла.

28 сентября экс-президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета реформ Украины заявил, что слепое соблюдение директив Европейского союза обернется ухудшением ситуации в стране. По его словам, Киев не должен копировать законы богатых стран, поскольку это приведет к ухудшению ситуации на Украине. Политолог Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» согласился с мнением Саакашвили о недопустимости бездумного копирования законов развитых стран ЕС