Дебаты с Трампом обогатили Байдена на миллионы долларов

Дебаты с президентом США Дональдом Трампом принесли миллионы долларов его сопернику на предстоящих выборах демократу Джо Байдену. Об этом сообщает ОТР.

Дебаты Трампа и Байдена прошли эмоционально и уже получили звание самых скандальных. Оппоненты унижали, перебивали и оскорбляли друг друга на протяжении всего мероприятия. Однако Джо Байден, благодаря перепалкам с американским президентом, собрал почти десять миллионов долларов на свою предвыборную кампанию, уточняет ОТР.

Только за один час Байдену поступило почти четыре миллиона долларов в виде пожертвований, что стало рекордом. Соперник Трампа в целом превосходит президента США по сборам на предвыборную кампанию, однако это не означает, что демократ займет кресло главы государства.

Действующему главе Белого дома понравились первые дебаты с Байденом, сообщает телеканал "360".