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19:11   1 Октября 2020
Политика

Дебаты с Трампом обогатили Байдена на миллионы долларов

Дебаты с Трампом обогатили Байдена на миллионы долларов

Дебаты с президентом США Дональдом Трампом принесли миллионы долларов его сопернику на предстоящих выборах демократу Джо Байдену. Об этом сообщает ОТР.

Дебаты Трампа и Байдена прошли эмоционально и уже получили звание самых скандальных. Оппоненты унижали, перебивали и оскорбляли друг друга на протяжении всего мероприятия. Однако Джо Байден, благодаря перепалкам с американским президентом, собрал почти десять миллионов долларов на свою предвыборную кампанию, уточняет ОТР.

Только за один час Байдену поступило почти четыре миллиона долларов в виде пожертвований, что стало рекордом. Соперник Трампа в целом превосходит президента США по сборам на предвыборную кампанию, однако это не означает, что демократ займет кресло главы государства.

Действующему главе Белого дома понравились первые дебаты с Байденом, сообщает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#сша #байден #трамп #дебаты

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