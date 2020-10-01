Стало известно об отправке третьей партии боевиков из Сирии в Карабах

Третья партия сирийских наемников готовится к отправке в зону Нагорного Карабаха через Турцию, а еще две уже в настоящий момент находятся на месте, передает РИА Новости, ссылаясь на источники в оппозиции Сирии.

Опасность переброски ливийских и сирийских боевиков для участия в военном конфликте на территории Нагорного Карабаха отметили во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным постоянные члены Совета безопасности России, сообщает ТАСС.

27 сентября стало известно об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Армения сообщила об атаке Азербайджана на регион. Практически сразу после этого Анкара (Турция) заявила о поддержке азербайджанской стороны.