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19:07   1 Октября 2020
Общество

Стало известно об отправке третьей партии боевиков из Сирии в Карабах

Стало известно об отправке третьей партии боевиков из Сирии в Карабах

Третья партия сирийских наемников готовится к отправке в зону Нагорного Карабаха через Турцию, а еще две уже в настоящий момент находятся на месте, передает РИА Новости, ссылаясь на источники в оппозиции Сирии.

Опасность переброски ливийских и сирийских боевиков для участия в военном конфликте на территории Нагорного Карабаха отметили во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным постоянные члены Совета безопасности России, сообщает ТАСС.

27 сентября стало известно об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Армения сообщила об атаке Азербайджана на регион. Практически сразу после этого Анкара (Турция) заявила о поддержке азербайджанской стороны.

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Автор: Илья Романович
#турция #азербайджан #армения #карабах

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