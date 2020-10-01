Главы МИД РФ и Турции высказались за прекращение огня в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу высказались за немедленное прекращение огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров во время переговоров с Чавушоглу подчеркнул недопустимость вовлечения боевиков из других районов в карабахский кризис. Российский и турецкий министры заявили о готовности к тесному сотрудничеству для урегулирования ситуации в регионе.

Издание Jana-ly сообщило о переброске наемников из Турции в Азербайджан. Авиасудно ИЛ-76ТД с сирийскими боевиками на борту вылетело из Анкары в Баку