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18:53   1 Октября 2020
Политика

Главы МИД РФ и Турции высказались за прекращение огня в Карабахе

Главы МИД РФ и Турции высказались за прекращение огня в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу высказались за немедленное прекращение огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров во время переговоров с Чавушоглу подчеркнул недопустимость вовлечения боевиков из других районов в карабахский кризис. Российский и турецкий министры заявили о готовности к тесному сотрудничеству для урегулирования ситуации в регионе.

Издание Jana-ly сообщило о переброске наемников из Турции в Азербайджан. Авиасудно ИЛ-76ТД с сирийскими боевиками на борту вылетело из Анкары в Баку

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #мид #лавров

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