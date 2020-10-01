Жириновский прокомментировал участие Турции в карабахском конфликте

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе сопровождалась иностранным вмешательством. По мнению главы ЛДПР Владимира Жириновского, за этим стоит Запад, для которого Турция выступает вроде пушечного мяса, приводят его слова СМИ.

Политик заметил, что Анкара по-прежнему мечтает возродить Османскую империю. Именно этими идеями можно объяснить вмешательство Турции в любые конфликты. За счет участия в них турецкие власти жаждут укрепить свое влияние, пишет "Царьград" со ссылкой на эфир "России-1".

Жириновский полагает, что стремления Турции провальны. Тогда как западные страны, напротив, выиграют от вторжения Анкары. Речь идет о планах Запада по созданию большого количества центров нестабильности вокруг РФ.

По мнению депутата, Анкару следует остановить, иначе она может вторгнуться на территорию других государств. Например, в Узбекистан или Туркменистан. В этом случае дестабилизация грозит большей части Средней Азии.

Ранее СМИ сообщили, что Анкара направила Баку сирийских наемников для участия в боях в Карабахе. Самолет, перевозивший боевиков, проследовал через воздушное пространство Грузии, чему Тбилиси не препятствовал, несмотря на объявленный нейтралитет. О переброске радикалов с участием ПНС Ливии также говорил Союз армян РФ.