Обновлены рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом в России

Минздрав РФ обновил рекомендации по вопросу лечения граждан с COVID-19 на территории страны, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба министерства здравоохранения России сообщила, что в новые рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией добавлен Фавипиравир. Как пишет РИА Новости, в обновленных данных указано использование препарата в амбулаторных условиях.

"В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием", — передает пресс-служба Минздрава РФ.

Некоторое время назад препараты могли применяться только для лечения граждан в стационарах. В сентябре Минздрав разрешил их амбулаторное применение.