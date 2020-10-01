Ереван сообщил об артобстреле трассы Варденис — Сотк армией Азербайджана

Пресс-секретарь МО Армении сообщила, что азербайджанские войска подвергли обстрелу трассу, связывающую Армению и Нагорно-Карабахскую Республику.

Пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Facebook, что массированному обстрелу со стороны Азербайджана была подвергнута трасса Варденис — Сотк, которая связывает Армению с Нагорно-Карабахской Республикой.

Информации о возможных пострадавших среди мирного населения и военных ВО Армении и Армии обороны НКР пока не поступало.