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18:08   1 Октября 2020
Армия

Ереван сообщил об артобстреле трассы Варденис — Сотк армией Азербайджана

Ереван сообщил об артобстреле трассы Варденис — Сотк армией Азербайджана

Пресс-секретарь МО Армении сообщила, что азербайджанские войска подвергли обстрелу трассу, связывающую Армению и Нагорно-Карабахскую Республику.

Пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Facebook, что массированному обстрелу со стороны Азербайджана была подвергнута трасса Варденис — Сотк, которая связывает Армению с Нагорно-Карабахской Республикой.

Информации о возможных пострадавших среди мирного населения и военных ВО Армении и Армии обороны НКР пока не поступало.

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Автор: Борис Нестеров
#азербайджан #армения #степанян

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