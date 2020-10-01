Соловьев посоветовал россиянам обходить стороной сайт "Эха Москвы"

Известный ведущий и журналист Владимир Соловьев посоветовал обходить стороной сайт радиостанции "Эхо Москвы", передает Федеральное агентство новостей.

Редакция сайта "Эхо Москвы" регулярно устраивает "опросы" среди своей аудитории, предлагая рассмотреть различных американских политических деятелей в качестве "главы" России. Подобную инициативу можно рассматривать как отсылку на ангажированность издания, главным редактором которого является Алексей Венедиктов, а также на заинтересованность СМИ в западном "руководстве" в РФ.

Соловьев в комментарии для ФАН отметил, что не интересуется деятельностью сайта "Эха Москвы", призвав россиян последовать его примеру и не посещать этот ресурс. По его мнению, разумный материал на портале отыскать не получится ввиду отсутствия мыслительных процессов у составителей подобных "опросов".