Собянин: Москва пока не собирается вводить ограничения из-за коронавируса

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что введение ограничений на фоне пандемии коронавируса зависит от поведения горожан. Он отметил, что в ближайшее время москвичам не стоит ждать новых мер.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы пока не собираются вводить ограничения из-за коронавируса. По словам градоначальника, решение о введении таких мер будет зависеть от того, насколько серьезно отнесутся сами москвичи к мерам предосторожности по COVID-19.

Собянин подчеркнул, что если горожане будут игнорировать рекомендации носить маски и перчатки в общественных местах, тогда стоит ожидать скорейших жестких ограничений.

Сергей Собянин опроверг информацию о том, что Москву настигла вторая волна коронавируса. Он заметил, что ситуация в мегаполисе сложная, однако коечного фонда для больных с COVID-19 достаточно.