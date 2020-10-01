Путин назначил Птицына на пост главы Мосгорсуда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полковника юстиции Михаила Птицына главой Московского городского суда, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Птицын приступит к новым обязанностям с 24 октября текущего года. Ранее эту должность занимала профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия Ольга Егорова, которая подала прошение об отставке после 20 лет работы, передает портал. Специальная комиссия удовлетворила ее просьбу.