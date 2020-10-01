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18:00   1 Октября 2020
Общество

Путин назначил Птицына на пост главы Мосгорсуда

Путин назначил Птицына на пост главы Мосгорсуда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полковника юстиции Михаила Птицына главой Московского городского суда, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Птицын приступит к новым обязанностям с 24 октября текущего года. Ранее эту должность занимала профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия Ольга Егорова, которая подала прошение об отставке после 20 лет работы, передает портал. Специальная комиссия удовлетворила ее просьбу.

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Автор: Руслан Неглинный
#мосгорсуд #Михаил Птицын #Ольга Егорова

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