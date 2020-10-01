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17:53   1 Октября 2020
Общество

Собянин опроверг слухи о второй волне коронавируса в Москве

Собянин опроверг слухи о второй волне коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что данные о якобы второй волне COVID-19 в столице являются недостоверными, передает телеканал "Россия-24".

Прирост количества пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве может достичь трех тысяч человек в сутки. Эпидемиологическая обстановка в столице сложная, обратил внимание Собянин.

"В Москве достаточно коечного фонда для больных коронавирусом", — заключил мэр города.

Также Собянин отметил, что число госпитализированных за сутки может увеличиться в два раза. Речь идет о количестве пациентов с COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#собянин #столица #коронавирус

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