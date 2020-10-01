Все ладно в Датском королевстве. Копенгаген дал зеленый свет СП-2

Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны. Об этом сообщили в Датском энергетическом агентстве.

Оператор строительства Nord Stream 2 AG подал соответствующую заявку еще 18 ноября 2019 года. Чтобы выдать решение, Дании потребовалось девять месяцев.

Denmark allows Nord Stream 2 to operate in its waters Work on the project to lay pipelines from Russia to Germany under the Baltic Sea ground to a halt in late 2019 due to US sanctions. Denmarkk has attached certain conditions to the permit... https://t.co/QiCoSgXnYW #EU #Europe pic.twitter.com/ecVBIa11o0 — EUwatch (@EUwatchers) October 1, 2020

В энергетическом агентстве подчеркнули, что компания сможет использовать газопровод, если выполнит ряд условий для безопасной эксплуатации магистрали. В частности, как минимум одна из веток должна пройти необходимое тестирование и проверку.

«Сдача в эксплуатацию может произойти только после того, как хотя бы одна из двух ниток трубопровода будет протестирована, проверена и когда релевантные условия из разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию будут выполнены», — подчеркнули в агентстве.

Также в Копенгагене пояснили, что условия разрешения на строительство потока от 30 октября 2019 года сохраняются.

Как объяснил «Политике Сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, подобный шаг от Дании следует воспринимать не более, чем обычную формальность.

«Они же просто разрешили строительство в своей исключительной экономической зоне. А потом у них есть техническая процедура, чтобы можно было газопровод использовать. Разрешение следует воспринимать в том плане, что у них нет каких-то дополнительных требований, кроме тех, которые уже были прописаны», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом ПС.

Кроме того, Митрахович обратил внимание, что судьба газопровода зависит не от позиции Дании, а от самой России. Чтобы достроить «Северный поток — 2», государству необходимо сосредоточиться на решении существующих проблем, например, оснастить трубоукладчики или оформить страховку на российские суда.

Германия озвучила, на сколько процентов готов "Северный поток - 2" https://t.co/MPq1LU1WTW — Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) September 18, 2020

«Устроят ли нам препятствия? Ведь наша проблема не в том, что Дания не разрешала техническую эксплуатацию газопровода. Наша проблема в том, что он физически не построен. И нам необходимо его достроить. И тогда уже Дания, не думаю, что будет пытаться ставить палки в колеса, и эксплуатация будет разрешена», — считает собеседник издания.

Положительный ответ Дании на заявку Nord Stream 2 AG действительно дает надежду, что договоренность будет достигнута, продолжил Станислав Митрахович. Однако куда весомее мнение Берлина, с которым Копенгаген будет считаться.

«Но эта новость хорошая. Она показывает, что датские проблемы мы разрешим. То есть они не против нас настолько, что даже проходу не дают. Тем более, если Германия открыто не отключится, то Дания будет прислушиваться к ней, как к важной стране в Евросоюзе», — полагает эксперт.

Впрочем, по мнению Митраховича, газопровод так или иначе будет достроен, пусть и со сдвигом сроков. А пока что ему есть альтернатива — пятилетний контракт с Украиной, подписанный в конце прошлого года, «Северный поток» и «Ямал — Европа» через Белоруссию.

«Это не смертельно. Некоторые газопроводы целые десятилетия работают, поэтому, условно говоря, если он будет закончен в следующем году, большой катастрофы не вижу, если он будет рассчитан на 40 лет».

В середине сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за новое обсуждение дальнейшей судьбы газопровода «Северный поток — 2» после ситуации с Алексеем Навальным. В беседе с «Политикой Сегодня» Станислав Митрахович выразил мнение, что смена позиций ряда стран по поводу газопровода — своеобразный тренд на политической арене.

На сегодняшний день готовность «Северного потока — 2» составляет 97%. Завершить проект планировалось в 2020 году, но этому помешали США, которые в конце 2019 года ввели санкции в отношении ряда компаний, участвующих в строительстве.

В рамках «Северного потока — 2» планируется построить газопровод общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против строительства выступают Польша, Украина и США.