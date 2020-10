Все ладно в Датском королевстве. Копенгаген дал зеленый свет СП-2

Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны. Об этом сообщили в Датском энергетическом агентстве.

Оператор строительства Nord Stream 2 AG подал соответствующую заявку еще 18 ноября 2019 года. Чтобы выдать решение, Дании потребовалось девять месяцев.

