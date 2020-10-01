Пушкина попросила не отправлять в детские дома усыновленных геями детей

Депутат Оксана Пушкина попросила генпрокурора проверить информацию о задержании одиноких мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей. По ее мнению, нетрадиционная ориентация не может стать причиной ограничения прав, пишет "Подъем".

Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить информацию об аресте пары геев, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей. Она направила письмо в ведомство, в котором потребовала не отнимать детей и не отправлять их в интернаты, передает на своей странице в Telegram издание "Подъем".

"Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия", — считает Пушкина.

Она подчеркнула, что нетрадиционная ориентация не может стать причиной ограничения прав. По словам Пушкиной, существующие правовые пробелы приводят к тому, что усыновленные дети могут оказаться в детских домах.

Ранее следователи сообщили, что хотят привлечь к уголовной ответственности мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей, так как обладают нетрадиционной ориентацией. Силовики планируют их арестовать до конца текущего года.