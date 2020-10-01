Дзермант предрек Донбассу новые преимущества в составе Союзного государства

В интервью порталу Украина.ру главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант заявил, что обсуждение легального взаимодействия Минска с народными республиками Донбасса начнется только после того, как Россия полностью их интегрирует. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко был намерен «по-братски сесть и решить» вместе с Россией и Украиной вопрос Донбасса.

По мнению Дзерманта, после протестов в крупных белорусских городах и вмешательства Украины в дела республики вопрос российского статуса крымского полуострова также будет активно продвигаться со стороны Минска.

«И в целом отношения Минска с Украиной будут другими. Это открывает возможности для коммуникаций и с республиками Донбасса, и с Крымом», — подчеркнул специалист.

Политолог обратил внимание, что у России в отношении ДНР нет другого выхода, кроме как дать старт фактической интеграции народных республик в состав страны. Такую позицию Дзермант объяснил тем, что украинская сторона твердо заняла деструктивную позицию и пытается избежать выполнения Минских соглашений.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались акции протеста.