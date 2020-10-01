Политтехнологи объяснили успех многодневного голосования у россиян

Единый день голосования-2020 впервые прошел в трехдневном формате. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 78% опрошенных россиян поддерживают такую перспективу на будущих выборах. Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский объясняет успех новой процедуры соблюденным балансом безопасности, удобства и легитимности.

«Важная цифра ВЦИОМ — высокое доверие к процедуре выборов. Выборы легитимны. Секрет в том, что это удобно, безопасно и законно. Три критерия сходятся и формируют отношение людей к этой процедуре. Нововведения в выборном голосовании связаны с пандемией коронавируса. Люди это оценили, в результате чего возникает запрос на повторение. Тем более, что коронавирус пока не отступает», — говорит эксперт.

С коллегой согласен политтехнолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Эксперт назвал трехдневное голосование «очередным развитием демократии в стране». По его мнению, процедура привлекает избирателей удобством и размеренностью.

«Увидели, что определенное количество людей не приходит проголосовать, хотя хотели бы это сделать. Начали разбираться и выяснили, что неудобно это делать в один день. Это [трехдневное голосование — прим. ред.] больше нагружает избиркомы, но если во главу угла ставить интересы избирателей, то это удобно. Это увеличивает количество тех, кто голосует. Люди голосуют без спешки, спокойно, даже успевают что-то обсудить на участках».

Говоря о неудобствах такого формата, Потуремский тоже отметил увеличение нагрузки на членов комиссий и перестройку их работы. Кроме того, могут возникнуть сложности при наблюдении за выборами.

«Здесь я отвечу цитатой: "генералы всегда готовятся к прошлой войне". Проведение многодневного голосования требует перестройки штабов и участников выборного процесса. Начиная от создания системы наблюдения и решения ключевой задачи сделать так, чтобы люди дошли до избирательных урн. Это требует ресурсов и ответственного отношения к избирателям», — резюмировал политтехнолог.

По данным ВЦИОМ, положительно к нововведению отнеслись 74% респондентов, которые участвовали в мероприятиях единого дня голосования. Опрошенные отмечают, что многодневный формат дает возможность отдать голос на избирательном участке без очередей и риска заразиться коронавирусом.

Вместе с тем, 77% россиян, проголосовавших на сентябрьских выборах, поддерживают проведение голосования в таком формате в будущем, против выступили 28% опрошенных.

Также в ходе опроса граждане оценили работу Центральной избирательной комиссии. Так, более 80% респондентов считают, что ЦИК хорошо информирует о дате проведения голосования и сообщает о возможных его способах.

13 сентября в России состоялся единый день голосования, которому предшествовали два дня досрочных выборов. Мероприятия прошли в 83 российских субъектах. Такое решение приняли после успешного проведения недельного голосования по поправкам к Конституции.

24 июля Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России. Согласно документу, региональные избирательные комиссии вправе самостоятельно принимать решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех. При этом голосование по открепительным удостоверениям или досрочное голосование не предусматриваются.

В то же время документ разрешает проводить выборы и референдумы на придомовых территориях и территориях общего пользования. Наблюдателями на выборах смогут стать только те россияне, которые зарегистрированы на территории, где проводится голосование.

Опрос ВЦИОМ проводился 21 сентября и 30 сентября 2020 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.