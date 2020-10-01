"Умерла от побоев": адвокат о возможной причине смерти Легкоступовой

Муж Валентины Легкоступовой, российский яхтсмен Юрий Фирсов мог избить певицу до смерти, сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на слова адвоката ее дочери Александра Никитина.

Представитель дочери Легкоступовой Анетты Бриль заявил, что причиной смерти известной исполнительницы хита "Ягода-малина" могли стать побои. Александр Никитин прокомментировал данные о нехарактерных для падения травмах на теле Валентины Легкоступовой журналистам газеты "Комсомольская правда".

"Отеки на руках, на запястьях, как будто ее хватали либо как-то дергали", — обратил внимание правозащитник.

Артистка умерла в столичной больнице от травмы головы 14 августа. Прокуратура окончила проверку данных по факту смерти певицы и передала сведения в Следственный комитет РФ. Назначена судебно-медицинская экспертиза.