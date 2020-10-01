Армянский журналист призвал Россию урегулировать ситуацию в НКР

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорно-Карабахской Республики (НКР) началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Все это время на территории республики не прекращаются боевые действия.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» журналист международного информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян объяснил, что ситуация усугубляется вмешательством третьих стран, которые выступают на стороне Азербайджана.

«Для нас, армян, ситуация в Нагорно-Карабахской Республике – это не война за какую-то абстрактную территорию, а вопрос нашего выживания и нашей национальной идеи. А для Азербайджанцев это просто территория. Они пытаются агрессией восполнить свою национальную травму. Но не стоит забывать и о международных игроках, в частности, Турции и Великобритании. Они подталкивают Азербайджан к агрессии», — заявил спикер.

Цатурян поделился, что его смущает отсутствие у Армении должной поддержки со стороны мирового сообщества. Москва тоже пока проявляет сдержанную позицию, однако, по мнению специалиста, такую риторику нужно менять на более кардинальную. С другой стороны, Ереван имеет достаточно сил, чтобы противостоять вмешательству Азербайджана и других стран самостоятельно.

При этом армянский премьер-министр Никол Пашинян опирается только на Россию, добавил Цатурян. Он напомнил, что Армения состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соглашение было подписано в 1992 году в Ташкенте представителями России, Киргизии, Армении, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Позже к договору присоединился и Азербайджан, однако в 1999 году страна добровольно покинула соглашение.

В договоре сказано, что если чьи-либо военные силы вторгнутся на территорию страны-подписанта, то остальные государства-члены ОДКБ обязаны будут задействовать свои войска, чтобы помочь соратнику.

Впрочем, журналист допустил создание абсолютно нового союза из так называемых непризнанных республик. Туда может войти Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Такие территории могут создать собственное объединение и помогать друг другу во время подобных конфликтов, но пока ситуация в НКР не стабилизировалась, говорить об этом рано, полагает Цатурян:

«Об этом можно будет рассуждать, когда закончатся боевые действия в Республике Нагорный Карабах. В целом, я эту идею поддерживаю, она хорошая. Я считаю, что до тех пор, пока автономные республики бывшего СССР не объединятся, мы будет окружены кровавыми конфликтами».

Некоторые эксперты также высказывают мнение, что России стоит «надавить» на Азербайджан через диаспору на территории РФ. Гость Медиагруппы «Патриот» высказался категорически против подобных мер воздействия на конфликт в Нагорно-Карабахской Республике:

«Это неправильно и аморально. Я считаю, что сегодня Россия должна провести вместе с Арменией операцию в районе Нагорно-Карабахской Республики и ликвидировать подразделения террористов, которые уже переброшены со стороны Азербайджана. Именно такая операция, на мой взгляд, поможет выправить ситуация в НКР. Потому что если мы не будем реагировать, то хозяйничать в регионе будут турки».

В заключении Цатурян обозначил, что конфликт в Республике Нагорный Карабах нужно замораживать в самое ближайшее время. Если этого не произойдет, власть в Азербайджане может перейти в руки Анкары. Также журналист уточнил, что Ереван не намерен полностью свергать режим Ильхама Алиева — президента Азербайджана.

Уже много лет главным камнем преткновения между Баку и Ереваном остается Нагорно-Карабахская Республика — в феврале 1988 года регион вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Между тем переговоры о мирном урегулировании ситуации ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ еще с 1992 года.

Ранее член Экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предсказывал обострение конфликта в районе Нагорного Карабаха. Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Политикой Сегодня» объяснял, какие преимущества есть в руках каждой из сторон.

Лидеры России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп опубликовали официальное обращение по поводу вооруженного конфликта в НКР. В документе тремя пунктами прописаны просьбы немедленно прекратить боевые действия, соболезнования погибшим солдатам, а также требования вернуться к переговорам.