За поддержку азербайджанской стороны Армения потребовала лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Спикер армянского парламента Арарат Мирзоян выдвинул инициативу в ОДКБ, предложив лишить Афганистан его статуса наблюдателя. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Ереван задели действия страны-наблюдателя во время обострения в Нагорном Карабахе. В завязавшемся конфликте Афганистан выразил свою поддержку Азербайджану.

"В ответ на заявления Афганистана о поддержке турецко-азербайджанской агрессии в Карабахе Национальное Собрание (парламент) Армении официально обратилось в ОДКБ с требованием начать процесс о лишении этой страны статуса наблюдателя в Организации", — отметил Мирзоян.

28 сентября МИД Афганистана выразил поддержку Баку, назвав Карабах частью Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана объявило начало контрнаступательной операции в Карабахе, которая послужила ответом на действия войск Армении. Армия Баку подвергла артобстрелу поселения Нагорно-Карабахской Республики. Ереван ответил, что Баку первым нарушил соглашение о прекращении огня.

Действия Азербайджана также поддержали в Турции, отметив, что в случае официального запроса Баку, Анкара поддержит своего стратегического партнера в сложившемся конфликте.