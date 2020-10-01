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17:10   1 Октября 2020
Армия

Армения потребовала лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ

Армения потребовала лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ

За поддержку азербайджанской стороны Армения потребовала лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Спикер армянского парламента Арарат Мирзоян выдвинул инициативу в ОДКБ, предложив лишить Афганистан его статуса наблюдателя. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Ереван задели действия страны-наблюдателя во время обострения в Нагорном Карабахе. В завязавшемся конфликте Афганистан выразил свою поддержку Азербайджану.

"В ответ на заявления Афганистана о поддержке турецко-азербайджанской агрессии в Карабахе Национальное Собрание (парламент) Армении официально обратилось в ОДКБ с требованием начать процесс о лишении этой страны статуса наблюдателя в Организации", — отметил Мирзоян.

28 сентября МИД Афганистана выразил поддержку Баку, назвав Карабах частью Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана объявило начало контрнаступательной операции в Карабахе, которая послужила ответом на действия войск Армении. Армия Баку подвергла артобстрелу поселения Нагорно-Карабахской Республики. Ереван ответил, что Баку первым нарушил соглашение о прекращении огня.

Действия Азербайджана также поддержали в Турции, отметив, что в случае официального запроса Баку, Анкара поддержит своего стратегического партнера в сложившемся конфликте.

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Автор: Илья Романович
#афганистан #азербайджан #карабах #ереван #баку

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