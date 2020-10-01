17:05 1 Октября 2020Политика
МИД РФ заявил о нарушении суверенитета Сирии со стороны США
Визит спецпредставителя США Джеймса Джеффри в Сирию без согласования с Дамаском является нарушением суверенитета республики. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Речь идет о поездке Джеффри в северо-восточную часть САР. Он провел переговоры с местными лидерами и представителями "Сирийских демократических сил".
"Налицо очередное попрание Вашингтоном норм международного права, нарушение суверенитета страны", — прокомментировала Захарова.
Спикер внешнеполитического ведомства считает, что США пытаются "оторвать" богатый ресурсами регион от остальной части Сирии.