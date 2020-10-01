МИД РФ заявил о нарушении суверенитета Сирии со стороны США

Визит спецпредставителя США Джеймса Джеффри в Сирию без согласования с Дамаском является нарушением суверенитета республики. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Речь идет о поездке Джеффри в северо-восточную часть САР. Он провел переговоры с местными лидерами и представителями "Сирийских демократических сил".

"Налицо очередное попрание Вашингтоном норм международного права, нарушение суверенитета страны", — прокомментировала Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства считает, что США пытаются "оторвать" богатый ресурсами регион от остальной части Сирии.