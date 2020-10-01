Турецкие игры со статистикой по COVID-19 приведут к ухудшению эпидситуации

Турецкое руководство занижает статистику распространения COVID-19 в государстве, опасаясь уменьшения туристического потока, сказал политолог Юрий Самонкин в разговоре с журналистами Nation News.

Документ для внутреннего пользования сотрудников Минздрава Турции за 10 сентября, опубликованный депутатом парламента страны Муратом Эмиром, содержит информацию о свыше 29 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 в государстве, однако официальная статистика сообщила лишь о 1512 пациентах в этот день. Эмир заявил, что в ведомстве занижают реальные цифры по COVID-19.

Анкара не вводит новые меры по борьбе с инфекцией, призывая людей не опасаться коронавируса и не отказываться от отдыха на турецких курортах, заявил президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин. Он подчеркнул, что туристическая отрасль является важной для Турции.