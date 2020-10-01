Турецкие игры со статистикой по COVID-19 приведут к ухудшению эпидситуации
Турецкое руководство занижает статистику распространения COVID-19 в государстве, опасаясь уменьшения туристического потока, сказал политолог Юрий Самонкин в разговоре с журналистами Nation News.
Документ для внутреннего пользования сотрудников Минздрава Турции за 10 сентября, опубликованный депутатом парламента страны Муратом Эмиром, содержит информацию о свыше 29 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 в государстве, однако официальная статистика сообщила лишь о 1512 пациентах в этот день. Эмир заявил, что в ведомстве занижают реальные цифры по COVID-19.
Анкара не вводит новые меры по борьбе с инфекцией, призывая людей не опасаться коронавируса и не отказываться от отдыха на турецких курортах, заявил президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин. Он подчеркнул, что туристическая отрасль является важной для Турции.
"Чтобы не терять прибыль, турецкие власти начинают играть со статистикой, а это отражается на увеличении темпов роста заболеваемости. Реальную статистику нам не показывают, и это негативно влияет на борьбу с вирусом", — прокомментировал Самонкин.