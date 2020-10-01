Москва о сирийских наемниках в Карабахе: это не только информация СМИ

Россия ранее сообщала, что имеет информацию о присутствии сирийских наемников в Нагорном Карабахе, передает МИД РФ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе достигло апогея 27 сентября. Министерство обороны Армении сообщило рано утром об обстреле населенных пунктов со стороны Азербайджана.

Позже начала появляться информация, что на стороне азербайджанских военных находятся сирийские наемники. Их переброской могла заниматься Турция. О поддержке Азербайджана ранее заявлял МИД страны.